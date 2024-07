Rischiano di annegare due giovani marsalesi, due assistenti bagnanti li salvano

Momenti di apprensione, questo pomeriggio, presso il litorale sud di Marsala. Protagonisti della vicenda due giovani marsalesi (una ragazza di 13 anni e un ragazzo 15enne), che incuranti del mare agitato e della bandiera rossa esposta, hanno deciso di tuffarsi in acqua. La zona – localizzata in un tratto di spiaggia libera tra il Cafè Blanc e l’Escondido – è notoriamente esposta alle correnti nelle giornate più ventose. Gli assistenti bagnanti della cooperativa “La Valle Verde”, notando un gruppo di giovani in balia delle onde, hanno cominciato a richiamarli con i fischietti. Alcuni tra loro hanno fatto subito ritorno sulla battigia, altri due hanno cominciato a manifestare difficoltà, soprattutto la ragazza, che pur tentando di avanzare verso la spiaggia veniva tirata indietro dalla corrente. Prontamente, due assistenti bagnanti – Vincenzo Fici e Khaled Horri – si sono tuffati in mare, raggiungendo i due ragazzi e riportandoli sull’arenile. I due adolescenti, molto spaventati per il rischio corso, hanno avuto bisogno di alcuni minuti di tempo per rasserenarsi. Non si è reso necessario l’intervento del 118. Come da prassi, gli assistenti bagnanti hanno avvisato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala dell’accaduto, ricevendo i complimenti del comandante Miceli per l’intervento effettuato.