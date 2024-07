Joe Biden si ritira. I democratici sfideranno Trump con un altro candidato

Joe Biden non sarà il candidato democratico alle elezioni statunitensi di novembre. “Lascio la corsa, mi concentrerò sulla presidenza fino alla fine del mandato”, ha annunciato il presidente con una lettera su X. Per il momento non ha comunicato il suo appoggio a Kamala Harris o a nessun altro sostituto. Parlerà alla nazione la prossima settimana per spiegare la sua decisione. “Grazie a chi ha lavorato per la mia rielezione e a Kamala Harris, partner straordinario”, si legge nella lettera. “Permettetemi di esprimere il mio sincero apprezzamento al popolo americano per la fede e la fiducia che avete riposto in me. Oggi credo quello che ho sempre creduto: che non c’è niente che l’America non possa fare, quando lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordare che noi siamo gli Stati Uniti d’America”, prosegue.

Si sono concretizzate dunque le indiscrezioni che definivano “inevitabile” il ritiro di Biden. Nonostante ci fosse molta incertezza sulle tempistiche, infatti, molti stretti collaboratori avevano anticipato la decisione del presidente. Le voci si erano progressivamente rafforzate nelle settimane successive al confronto televisivo tra i due candidati alla Casa Bianca, quando Biden ha mostrato ai media e agli elettori americani di non essere sempre lucido. Le condizioni di salute dell’81 presidente statunitense preoccupavano troppo il partito: col progredire della campagna elettorale, sempre più esponenti democratici al Congresso hanno invitato il loro leader a lasciare la corsa.