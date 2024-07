Con una nota a firma del Presidente Giovanni Malagò il CONI ha conferito all’Associazione Sportiva Dilettantistica Scacco Club Mazara la Stella di Bronzo per meriti sportivi. L’onorificenza viene accolta con entusiasmo e molta soddisfazione dagli scacchisti mazaresi che vantano già prestigiosi traguardi nazionali ottenuti negli anni a riconoscimento del contributo offerto per la crescita sana dei giovani scacchisti mazaresi in quasi quaranta anni di attività sportiva.