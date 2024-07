La Regione comunica le nuove sedi ai dirigenti scolastici. Vita D’Amico a Palermo, Simanella alla Nosengo

L’Ufficio Scolastico Regionale ha reso noti gli esiti della procedura di assegnazione delle sedi ai dirigenti scolastici del territorio siciliano. Per quanto riguarda Marsala, l’unica novità è rappresentata dal trasferimento della dirigente Vita D’Amico, che dopo alcuni alcuni anni al V Circolo “Francesco De Vita” di Strasatti, in seguito all’accorpamento di tale istituzione scolastica con un’altra della stessa contrada, l’”Alcide De Gasperi”, nell’ambito del piano di razionalizzazione voluto dalla Regione Siciliana. Alla luce di ciò, Vita D’Amico è stata assegnata al “Nicolò Garzilli” di Palermo. Novità anche alla “Nosengo” di Petrosino, dove arriva Maria Luisa Simanella, proveniente dal II Circolo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano. Subentra alla marsalese Katia Tumbarello, che passa all’ “Alessandro Volta” di Palermo. L’attuale assessora della Giunta Grillo, Maria Donatella Ingardia, passa dal “Guglielmo Marconi” di Trapani all’Istituto Comprensivo “Renato Guttuso” di Palermo, mentre Sabrina Francesca Marino va dal III Circolo “Umberto di Savoia” di Trapani all’Istituto Comprensivo “Perez-Teresa di Calcutta” di Palermo. Qualche altra novità si registra in provincia di Trapani: a Mazara del Vallo Letizia Maria Grazia Alagna lascia il IV Circolo didattico “G.B. Quinci” per andare all’Istituto Comprensivo “Privitera Polizzi” di Partinico; Serafina Di Rosa si sposta dal III Circolo “Bonsignore” di Mazara all’Istituto Comprensivo “A. Rallo” (ex “B.Mineo”) di Favignana.

Avevano gli incarichi in scadenza il 31 agosto ma sono stati confermati nella sede precedentemente assegnata i seguenti dirigenti scolastici: Maria Luisa Asaro (“Giovanni XXIII-Cosentino” di Marsala), Domenico Pocorobba (“Damiani” di Marsala), Salvino Amico (“G.Garibaldi-G.Paolo II” di Salemi), Aurelia Bonura (“Leonardo Da Vinci” di Trapani), Caterina Buffa (“Ferrigno-Accardi”) di Castelvetrano, Giovanna Ditta (“Boscarino-Castiglione” di Mazara del Vallo), Maria Laura Lombardo (“Pertini” di Trapani), Giuseppa Mandina (“Florio” di Erice), Mariella Misuraca (“Grassa-Quinci” di Mazara del Vallo), Salvatore Sibilla (“Montessori” di Alcamo) e Giuseppe Termini (C.P.I.A. di Trapani).