Salemi dEstate 2024, tanti eventi e il concerto in Piazza di Tiromancino

Il jazz del premio ‘Welcome Back Tony Scott’ e il sound dei Tiromancino, i libri del Salìber Fest e il teatro di ‘Carminalia’, poi i sapori e i profumi della Sagra della Busiata nel Borgo. Sono alcuni degli ingredienti di ‘Salemi dEstate 2024’, il cartellone degli eventi estivi messo a punto dall’amministrazione comunale della cittadina trapanese, guidata dal sindaco Vito Scalisi, attraverso l’assessorato comunale alla Cultura e con la collaborazione del mondo delle associazioni.

“Nonostante il poco tempo a disposizione ci siamo messi all’opera subito dopo l’insediamento per allestire un programma di altissima qualità, nel solco di quanto avvenuto negli ultimi anni – affermano Scalisi e l’assessore al Turismo Pietro Crimi -. Salemi dEstate è ormai una presenza autorevole nel panorama regionale degli eventi estivi e riesce a richiamare nella nostra città turisti e visitatori. Il ringraziamento va alle tante associazioni che hanno collaborato con il Comune dando un apporto significativo in termini di impegno e idee”.

Il 9 agosto evento clou del cartellone con il ‘Tiromancino Tour 2024‘: sul sagrato della ex Chiesa Madre di piazza Alicia, dove negli anni scorsi si sono esibiti artisti del calibro di Malika Ayane e Roberto Vecchioni, salirà Federico Zampaglione, leader storico della band romana. Il biglietto d’ingresso avrà un costo inferiore rispetto al prezzo di mercato grazie all’intervento finanziario del Comune. Musica protagonista anche con ‘Welcome Back Tony Scott’: il premio dedicato al jazzista di origini salemitane, sponsorizzato dall’azienda ‘Engie’, si terrà sabato 27 luglio, a partire dalle 21, al castello normanno-svevo. ‘Welcome Back Tony Scott’ è inserito nella ‘Settimana delle Culture’, un programma di iniziative culturali all’interno di ‘Salemi dEstate 2024’ che vede anche la rassegna ‘Salìber Fest’, dedicata ai libri: il festival organizzato dall’associazione Liber…i si terrà dal 25 al 28 luglio, tra il castello e la biblioteca comunale Simone Corleo. Atto finale domenica 28 luglio, al Teatro del Carmine, con lo spettacolo all’alba a partire dalle 6.

Il Teatro del Carmine sarà lo scenario ideale anche per la rassegna ‘Carminalia’, dell’associazione Peppino Impastato: si partirà la sera dell’11 agosto per poi continuare il 19 e il 22 dello stesso mese. Tornano anche gli appuntamenti con il trekking archeologico: previste le visite alla basilica di San Miceli (il 10 agosto dalle 17) e nelle contrade Fiumegrandotto e Capitisseti (il 17 agosto dalle 21).

Spazio poi al cinema con ‘CineKim2024’, rassegna cinematografica messa a punto dall’associazione Cuncuma: le proiezioni sono programmate in largo Fontanieri e al castello per il 16, il 23, il 25 e il 30 luglio, oltre che per il 13, il 20 e il 27 agosto. Il 6, 7 e 8 agosto salirà in cattedra la Busiata, tradizionale pasta fresca trapanese diventata uno dei simboli di Salemi. Con la ‘Sagra della Busiata nel Borgo’ tre serate all’insegna del gusto e della musica all’interno di uno dei Borghi più belli d’Italia. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con Ristoratori Alicensi, Saleming, Pro Loco Salemi e Unpli.