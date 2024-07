Caronte infiamma la Sicilia, si superano i 35°. Rischio incendi

L’estate siciliana è arrivata la scorsa settimana e in maniera prepotente. In questi giorni è arrivato l’anticiclone Caronte che sta “infiammando” l’isola con temperature che sfiorano i 40 gradi e comunque mantenendosi tra i 35 e i 36 gradi, il caldo avvertito è più intenso a causa dell’afa, fenomeno dovuto ad un costante aumento dell’umidità dell’aria in particolare nei bassi strati. Secondo le previsioni de iL.Meteo.it, “queste condizioni meteo-climatiche ci accompagneranno sicuramente per tutta la prossima settimana, con ulteriori picchi di caldo tra mercoledì 17 e venerdì 19 luglio, e verosimilmente almeno fino al termine di questo mese di Luglio: ci troveremo in una sorta di blocco anticiclonico con l’alta pressione ben piantata sull’Europa centro-meridionale“.

Possibile break temporalesco tra domenica 21 e lunedì 22 al Nord, per vedere qualche cambiamento significativo, bisognerà attendere probabilmente la fine del mese quando il flusso atlantico sembra riuscire a scendere di latitudine con l’intento di riportare un contesto meteo più capriccioso a partire dalle regioni del Nord ed un conseguente calo delle temperature che si andrebbe poi ad estendere anche alle regioni del Centro e del Sud. Sulla Sicilia resta l’allerta arancione su ondate di calore e rischio incendi.