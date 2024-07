Morta la manager de ‘Il Volo’ Barbara Vitali, è rimasta coinvolta in un incidente stradale

Un lutto importante ha colpito il trio “Il Volo” e Michele Torpedine, loro manager. E’ morta la storica collaboratrice Barbara Vitali, per le conseguenze riportate in un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta lo scorso 7 luglio. La donna è deceduta all’ospedale Sant’Orsola ieri sera.

I ragazzi de “Il Volo”, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble, Piero Barone assieme a Torpedine hanno annunciato la morte della Vitali sui canali social. “Michele, Ignazio, Gianluca, Piero insieme a Eliana Dalila Biondi, Roberta Natali, Cristina Gelsi, Liliana Torpedine e tutti i collaboratori della MT Opera&Blue’s management e le famiglie si stringono in un abbraccio a tutti coloro che hanno voluto bene a Barbara e che continueranno a tenerla in un posto speciale nel proprio cuore”, ha concluso la nota.