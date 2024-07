Erice attiva il Centro Operativo Comunale per l’emergenza idrica

Si è riunito nella sala giunta degli uffici comunali di contrada Rigaletta, in formazione ristretta, il Centro Operativo Comunale. Il C.O.C. è stato infatti attivato con ordinanza sindacale n. 294 del 02/07/2024, in maniera precauzionale, per i rischi connessi allo stato di emergenza idrica dichiarato dalla Regione Siciliana. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulla situazione attuale e sui possibili scenari, profili di rischio, interventi da programmare e attuare, nonché su tutte le misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione all’eventuale attivazione di protocolli di emergenza. Con l’occasione, stante la grave crisi, anche in ottemperanza all’ordinanza sindacale n. 95/2024, è fondamentale il risparmio dell’acqua erogata tramite il servizio idrico integrato, che deve essere utilizzata esclusivamente a fini domestici ed igienico sanitari.

È dunque vietato ogni ulteriore uso quale, ad esempio, il lavaggio domestico di veicoli, la pulizia di cortili e piazzali, il riempimento di fontane, vasche da giardino e piscine private. Si raccomanda di prendere visione del vademecum predisposto dall’Assemblea Territoriale Idrica di Trapani sulle azioni e buone pratiche finalizzate al risparmio idrico potabile ed alla riduzione dei consumi che il Comune di Erice ha pubblicato in homepage del sito istituzionale (clicca qui per consultarlo).