Marsala Schola, Fici incalza Grillo: “Cosa vuole fare?”

“A fronte della mia richiesta di chiarimenti su quanto scritto nel documento unico di programmazione, il Sindaco ha preferito tacere piuttosto che fornire chiare risposte sulle sue reali intenzioni”. Il riferimento del consigliere comunale Nicola Fici è, in particolare, a Marsala Schola, l’istituzione che si occupa dell’erogazione dei servizi scolastici in città. Fici fa presente che alle pagine 16 e 17 del Dup, “dopo la consueta idea di rilancio in prospettiva aziendale dell’Istituzione Marsala Schola (cosa che, si ricorda, che nei primi quattro anni di mandato, non è stato fatto), si legge testualmente che “occorrerà modificare la Governance per l’Istituzione Marsala Schola con competenze manageriali specifiche nel settore della scuola, dell’arte e della cultura al fine di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi offerti”. Tale affermazione, a modesto parere dello scrivente, palesa sostanzialmente una sonora bocciatura dell’attuale cda dell’Istituzione, i cui componenti sono stati tutti nominati direttamente dal Sindaco e, ancor più nello specifico, proprio il Presidente del Cda (l’avvocato Sergio Bellafiore, ndr) risulta di diretta espressione del Sindaco in quanto referente del gruppo politico Liberi”.

Alla luce di ciò, Fici ripropone i tre interrogativi rivolti in Consiglio comunale al sindaco Grillo su Marsala Schola auspicando che arrivino adeguate risposte: “E’ intenzione del Sindaco modificare lo statuto di Marsala Schola per estromettere gli attuali componenti del Cda? Il Sindaco desidera ampliare il numero dei componenti del Cda di Marsala Schola in modo da conferire ulteriori incarichi? Il Sindaco è realmente intenzionato a prendere una decisione ferma e chiara in merito al futuro di Marsala Schola?”. Fici conclude sottolineando che “il vero rilancio di Marsala Schola non può consistere nell’elargizione di incarichi, bensì in un maggiore trasferimento di somme che si rendono necessarie per i servizi erogati in favore delle famiglie e per il potenziamento del personale amministrativo in carica presso l’Istituzione”.