A Petrosino iniziano disinfestazione e derattizzazione in tutto il territorio

Oggi, lunedì 1° luglio, sarà effettuato su tutto il territorio comunale petrosileno, compresi i nuclei stagionali di Biscione e Torre Sibiliana, il servizio di disinfestazione e derattizzazione: dalle ore 18 in poi la derattizzazione; dalle ore 23 alle ore 6 di martedì 2 luglio la disinfestazione. Il trattamento sarà effettuato anche contro le zanzare. il Comune fa sapere alla cittadinanza che i prodotti utilizzati non comportano rischi per la popolazione e per gli animali domestici. L’Amministrazione comunale raccomanda comunque di tenere chiuse le finestre, gli animali domestici nelle rispettive abitazioni, di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno 2 ore, di evitare di stendere la biancheria e di consumare frutta e verdure senza il dovuto lavaggio nelle 24 ore successive al trattamento se gli ortaggi sono stati raggiunti dai prodotto di disinfestazione, di non sostare con gli autoveicoli in modo da non intralciare le operazioni di disinfestazione.