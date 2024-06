Due velisti marsalesi con la Marina Militare sul podio del Campionato Europeo J/24 Range Rover

L’equipaggio del Centro Vela d’Altura della Marina Militare di Napoli, con l’imbarcazione ITA 416 La Superba, ha concluso il giorno 16 giugno scorso il Campionato Europeo J/24 Range Rover conquistando, nelle acque di Porto Cervo, la seconda posizione finale. L’appuntamento continentale, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e la collaborazione dell’Associazione nazionale di Classe, ha visto la partecipazione di quarantotto equipaggi di nove differenti paesi.

Il secondo posto è arrivato dopo dieci combattute regate svolte in condizioni di vento per gran parte intenso; prove in cui La Superba ha saputo guadagnare un primo posto e quattro secondi posti mantenendo una buona regolarità per il resto della competizione. Gli atleti italiani sono stati superati solo dall’imbarcazione irlandese Headcase, già campione europeo uscente. L’equipaggio della Marina Militare, già campione italiano in carica, vede anche due marsalesi, Ignazio Bonanno (timoniere) e Simone Scontrino (tailer); ne fanno parte anche Alfredo Branciforte (prodiere), Francesco Picaro (drizzista), coadiuvati per l’occasione dal 2°C Aiut. Gabrio Zandonà (tattico).