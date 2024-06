Meloni “Le imprese comprendono la strategicità del piano Mattei”

MILANO (ITALPRESS) – “Sono molto felice che il tessuto produttivo

economico di questa nazione abbia compreso sin dall’inizio

l’importanza e la stategicità della sfida che il governo ha

lanciato con l’iniziativa del piano Mattei. Questo è un elemento

molto prezioso perchè se il piano Mattei sarà un successo e se

riuscirà davvero a costruire quel modello di cooperazione e

sviluppo con le nazioni africane che abbiamo in mente molto

dipenderà dal contributo delle nostre imprese, dalla possibilità

di mettere le loro energie e la loro concretezza al servizio di

questa iniziativa”. Così la premier Giorgia Meloni in un

videomessaggio inviato a Milano in occasione di un convegno

organizzato da Confcommercio sul Piano Mattei.”Abbiamo portato lo stesso livello di concretezza del Piano Mattei anche in ambito G7″, aggiunge.

“Al Vertice di Borgo Egnazia abbiamo istituito, con la Banca

Africana di Sviluppo e la Banca Mondiale, alcuni strumenti

finanziari molto innovativi per sviluppare strategie di

co-investimento in Africa e abbiamo avviato sinergie strutturate e attività di raccordo tra il Piano Mattei e le iniziative che già esistono particolarmente sul tema degli investimenti in

infrastrutture e che sono previste dai nostri partner – ha

spiegato – Penso, ad esempio, alla decisione di contribuire, con

un impegno finanziario che può arrivare fino a 320 milioni di

euro, a uno dei progetti della Partnership for Global

Infrastructure and Investment che è la realizzazione del

‘corridoio di Lobitò, il sistema infrastrutturale che collegherà

l’Angola allo Zambia, attraverso la Repubblica Democratica del

Congo. Parliamo di un’infrastruttura imponente, che coinvolge

numerosi settori e che apre ad opportunità anche per le imprese

italiane”.

-foto screenshot video Palazzo Chigi –

(ITALPRESS).