Barbara D’Urso sbarca a Trapani, tappa a Favignana

La festa granata è già iniziata e Valerio Antonini, come avevamo anticipato giorni fa, porta a Trapani la nota conduttrice ex Mediaset, Barbara D’Urso, che presenterà con Facchinetti l’evento per la vittoria del Trapani Calcio e della Shark di Basket questa sera allo Stadio Provinciale. Tappa favignanese per la D’Urso sempre più vicina alla società del patron Antonini che non nasconde la volontà di portare il volto di Pomeriggio 5 a Telesud. Intanto si gode cene e pranzi luculliani con i vertici sportivi e qualche rappresentante dell’Amministrazione comunale.