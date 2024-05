A  Castellammare la selezione regionale del premio “Massimo Troisi”

Selezione per il miglior giovane attore comico siciliano che andrà in finale al premio Massimo Troisi”. L’appuntamento con l’“Osservatorio sulla comicità” per la selezione regionale del premio, si terrà sabato 14 giugno, alle ore 21, all’arena delle rose di Castellammare del Golfo (ingresso libero). A contendersi il titolo saranno i 14 concorrenti selezionati per la sfida regionale ed il vincitore sarà decretato da un’autorevole giuria composta da esperti del settore e noti artisti. Il miglior giovane attore comico individuato nel corso del contest regionale, che ha la direzione artistica di Antonio Enea, parteciperà alla finale del prestigioso premio dedicato a Massimo Troisi che si svolgerà a San Giorgio a Cremano, città d’origine del noto attore.

«L’osservatorio sulla comicità con la selezione regionale è un appuntamento che miriamo a rendere annuale poiché il vincitore del contest siciliano, decretato da artisti ed esperti autorevoli, acquisisce il diritto a partecipare alle selezioni nazionali del premio Massimo Troisi -dicono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla Cultura Giovanni D’Aguanno-. La manifestazione è dedicata a opere di genere comico realizzate da autori italiani e stranieri e si propone di scoprire e valorizzare testi che contribuiscano al rinnovamento espressivo della comicità. Un obiettivo ambizioso ed importante al quale siamo lieti di contribuire patrocinando la selezione regionale». Il premio Massimo Troisi è nato in Campania nel 1996, due anni dopo la scomparsa del celebre attore e regista originario di San Giorgio a Cremano. La manifestazione nazionale prevede diversi concorsi ed il premio per il miglior giovane artista comico italiano.