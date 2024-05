Trapani: sanzioni per abbandono di rifiuti, 4 multe da 2.500 ciascuna

Sono stati sanzionati due trasgressori per abbandono di rifiuti in Piazzetta Bardai, commesso in giorni diversi con 4 multe da 2.500 comminate cadauno, che risulta i sanzionati abbiano pagato per evitare la pena accessoria del reato penale. Nonostante l’impegno dei tanti trapanesi perbene nell’osservare puntualmente le regole per la raccolta differenziata e nel pagare puntualmente le imposte, altri trapanesi meno perbene, continuano imperterriti ad abbandonare rifiuti incuranti delle sanzioni e della presenza delle telecamere danneggiando con tali comportamenti sia la Città che non raggiunge alte percentuali di raccolta differenziata sostenendo anche un aggravio di costi per circa 2milioni di euro che sono stati necessari per la bonifica delle discariche abusive, ma anche i tanti cittadini ligi al dovere che non possono giovare di agevolazioni correlate alla raccolta differenziata.

L’Amministrazione comunale di Trapani, quindi, chiede a tutti: “Cittadini ed esercenti commerciali, fate un ulteriore sforzo di collaborazione segnalando siti e aree più pesantemente oggetto di abbandono di rifiuti in modo da poter potenziare i sistemi di vigilanza e porre finalmente argine a questa scellerata abitudine dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti”.