 Inaugurata la nuova sede del Movimento 5 Stelle di Trapani: “Luogo simbolo di battaglie”

«Siamo molto felici di avere nuovamente un punto di incontro, una nuova casa per cittadini attivi o che abbiamo voglia di attivarsi per dare il proprio contributo per far crescere il nostro territorio. Una sede che sarà un presidio per tutta la città e un luogo di aggregazione dove ci possiamo mettere in gioco per costruire insieme nuove prospettive politiche». Lo ha detto ieri sera la deputata regionale Cristina Ciminnisi del M5S nel corso dell’incontro informale tra attivisti e simpatizzanti che ha di fatto dato il via alle attività nella nuova sede del Movimento 5 Stelle, in Via Mafalda di Savoia n. 30, a Trapani. Presenti all’iniziativa, tra gli altri, il capogruppo all’ARS Nuccio Di Paola, la deputata nazionale Ida Carmina, il coordinatore provinciale Patrick Cirrincione, i coordinatori dei gruppi territoriali della provincia di Trapani.

«La sede in questo quartiere (quartiere portici, ndr) – ha continuato la deputata – assume un valore quasi simbolico per il M5S, per una serie di battaglie politiche che rappresentano il nostro impegno. Mi riferisco alla variante urbanistica, cui ci siamo opposti, che ha consentito la realizzazione della RSA in un’area che poteva divenire un polmone verde; mi riferisco al progetto del sottopasso ferroviario che abbiamo avversato in tutti i modi e che continuiamo a monitorare; la lottizzazione della ex salina Collegio che intendiamo difendere dalla ulteriore cementificazione; l’attenzione che abbiamo posto alla strada ZES. Tutti luoghi a poche decine di metri dalla nostra nuova sede. Continueremo a lottare per le nostre idee e per la nostra visione di società e perché la sede di via Mafalda di Savoia diventi un motore di azioni civiche e un laboratorio di proposte politiche per la città e per il Paese».