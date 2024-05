Insegue dei ragazzi e compie atti osceni, succede al parcheggio comunale di Marsala

Ancora problemi al parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei dopo la segnalazione, mesi fa, di un uomo che abita in zona e che si aggira come se fosse un parcheggiatore abusivo. In realtà l’uomo ha dei problemi psichici e all’interno del parcheggio è stato visto più volte nudo mentre fa i suoi bisogno tra le auto. Sabato sera però, accade il peggio: completamente nudo insegue dei ragazzi e compie atti osceni davanti a loro. I giovani lo hanno denunciato alle forze dell’ordine. Tanta paura, essendo sera e con poca visibilità, per i ragazzi, tra di loro anche un minore.