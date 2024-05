Imprenditore trovato morto a Palermo, è il marito dell’eurodeputata Donato

PALERMO (ITALPRESS) – Trovato morto nella propria auto l’architetto Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti, a Palermo. La vittima è il marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana, Francesca Donato. Il ritrovamento è avvenuto nella parallela di via Ugo La Malfa, nel capoluogo siciliano. Indaga la polizia.

L’uomo sarebbe stato trovato con una fascetta di plastica stretta attorno al collo, a bordo della propria auto. Gli investigatori non escludono che avesse un appuntamento con qualcuno e quello fosse il luogo convenuto per l’incontro. La moglie sembra che lo

cercasse da questa mattina, con messaggi e chiamate.

