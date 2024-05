A Trapani la Polizia chiude un locale: è ritrovo di pregiudicati e spacciatori

Nella giornata di mercoledì 22 maggio, personale della Divisione Polizia Amministrativa e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Trapani hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Questore di Trapani, ai sensi dell’art.100 del T.U.L.P.S., nei confronti di M. A. di 36 anni, titolare di un locale per l’esercizio di vendita di alimenti e bevande con sede a Trapani. Il provvedimento in questione, con cui è stata disposta la sospensione per dieci giorni dell’attività, scaturisce da una rilevata ed attuale situazione di concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Dai numerosi controlli effettuati da parte delle Volanti della Questura e dai controlli amministrativi a cura della Squadra della Divisione P.A.S., è emerso che il locale costituiva luogo di abituale ritrovo e frequentazione di soggetti gravati da numerosi pregiudizi di polizia nonché da soggetti pregiudicati anche per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, i quali peraltro, in diverse occasioni avevano arrecato disturbo al contesto abitato del quartiere, al punto da costituire una reale turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica.