Rapinatori in azione, raid all’istituto “Borsellino Ajello” di Mazara

Brutto episodio criminoso, in due fasi, nei giorni scorsi a Mazara del Vallo dove l’Istituto comprensivo “Paolo Borsellino-Daniele Ajello” ha subito la visita indesiderata di alcuni malviventi presso la sede distaccata e anche presso la sede centrale. Furti che sono stati denunciati dalla dirigenza scolastica ai Carabinieri, i danni si quantificano in una cifra superiore ai 10mila euro. Nel pomeriggio di venerdì scorso, dei malviventi si sono introdotti nella sede distaccata approfittando dell’ingresso principale aperto per consentire l’accesso alla palestra. Da qui hanno raggiunto il laboratorio multimediale al primo piano portando via due portatili e fuggendo da una porta di servizio. Nella notte tra domenica e lunedì i ladri sono tornati a colpire forzando una porta esterna e raggiungendo nuovamente il laboratorio per un bottino decisamente più grosso, 15 pc tra fissi e portatili e una smart tv.

La notte successiva, invece, la sede centrale di piazza Santa Veneranda è stata assaltata da alcuni malviventi che hanno divelto e scardinato le grate e sfondato le vetrate delle finestre per introdursi all’interno dell’istituto. Adesso si spera nelle telecamere di videosorveglianza comunale che dovranno supportare le indagini delle forze dell’ordine. A condannare l’episodio è stato anche il sindaco, Salvatore Quinci: “Esprimo la mia più ferma condanna per questo atto vile e codardo. Attaccare una scuola, luogo di formazione e crescita per i nostri giovani, è un gesto che colpisce il cuore della nostra comunità. La scuola rappresenta il futuro e la speranza della nostra città, e un atto del genere è un attacco diretto a tutti noi. Le telecamere di sorveglianza consentiranno alle forze dell’ordine di individuare e assicurare alla giustizia i responsabili di questo atto ignobile”.