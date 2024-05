L’Orchestra del Sirtori di Marsala vince il 2° premio di esecuzione musicale ‘Capizzi-Maiorana’

Al 7° Concorso Internazionale di esecuzione musicale “Salvatore Capizzi – Antonino Maiorana”, organizzato dall’Associazione musicale Giacomo Candela, che ogni anno si svolge a Buseto Palizzolo – quest’anno dal 6 al 12 maggio -, un importante riconoscimento arriva dall’Istituto Comprensivo “Sirtori” di Marsala, diretto da Giancarlo Lentini. L’Orchestra formata dagli studenti del ‘Sirtori’ si è classificata al secondo posto nella categoria “Orchestre SMIM” in un’esibizione che verrà celebrata anche nel concerto di fine anno il 3 giugno prossimo alle Cantine Birgi dalle ore 17. “La musica che unisce”, la musica come linguaggio universale ma anche come ponte tra scuola e territorio, è il titolo del concerto che vede gli alunni dell’infanzia, della primaria e secondaria esibirsi accompagnati dai docenti di strumento (percussioni, chitarra, pianoforte, violino), Mauro Marino, Gaspare Gucciardi, Francesco Di Maio, Domenico Sabella e Leandro Grammatico.