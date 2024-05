Marsala presenta un nuovo corso di laurea magistrale che si terrà… ad Agrigento

Marsala ospiterà la presentazione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in “Educazione al patrimonio archeologico e artistico” che sarà avviato ad Agrigento nell’A.A. 2024/2025. Era uno dei programmi che si era posto anche il Magnifico Rettore negli ultimi tempi venuto in visita a Marsala per avviare un’università diffusa con corsi di laurea specifici anche per il territorio lilybetano. Ma in questo caso il corso sarà avviato ad Agrigento.

L’appuntamento è per il prossimo 1° giugno, presso il Complesso San Pietro alle ore 17, dove sarà l’occasione per sviluppare ulteriori forme di collaborazione tra l’Università e il Comune – in fase di concertazione – e che prevedono il coinvolgimento anche del Parco archeologico Lilibeo. La collaborazione, anche con il Complesso San Pietro, è finalizzata all’organizzazione di attività di Public Engagement, con eventi di promozione e divulgazione scientifica del patrimonio culturale nell’ottica dell’Open Science. Un progetto definito dall’Amministrazione comunale “… di ampio respiro che prevede attività specifiche da realizzare a livello internazionale, nazionale o locale anche in collaborazione con altre Istituzioni pubbliche e/o del Terzo Settore”.