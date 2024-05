Diventano tre le giornate di Apertura del “Centro per l’impiego” di Petrosino

Il Centro per L’Impiego di Petrosino estenderà i suoi orari di apertura. Oltre agli orari esistenti di ricevimento al pubblico il martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00, il centro sarà ora aperto anche il mercoledì, offrendo due fasce orarie per venire incontro alle esigenze dei cittadini: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Orari di Apertura:

* Martedì: 9:00 – 13:00

* Mercoledì: 9:00 – 13:00 / 16:00 – 18:00

* Giovedì: 9:00 – 13:00

”Il Centro per l’impiego di Petrosino sarà aperto al pubblico anche nella giornata di mercoledì sia la mattina sia il pomeriggio – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – Abbiamo fortemente voluto la riapertura del centro per l’impiego a Petrosino mettendo anche a disposizione i locali del Municipio. Accolgo con soddisfazione questa estensione delle giornate di apertura al pubblico che rende ancora più efficace il servizio rivolto a tutti i cittadini non solo di Petrosino. Il mio ringraziamento va a tutto il gruppo di lavoro impegnato nello sportello e al dirigente del Servizio per l’interesse nei confronti del nostro territorio e la fattiva collaborazione.”