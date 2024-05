Con la vittoria di stasera in gara 3 contro lo Scaligera Basket Verona per 95 a 78, il Trapani Shark guidata da coach Diana accede alle finali dei Play Off nel Tabellone Argento della serie A2. A sfidare i granata, in un campionato che li ha visti protagonisti e outsider, sarà la vincente della serie tra Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 e Real Sebastiani Rieti.