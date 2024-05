A Santa Ninfa si parla di educazione ambientale ed alimentare con il Gal Valle del Belice

Un Workshop per trattare tematiche di educazione ambientale ed alimentare si terrà venerdì 24 maggio alle 10 a Santa Ninfa presso l’aula consiliare. La manifestazione è finanziata dal Gal Valle del Belice e organizzata dall’ATS (Associazione temporanea di scopo) Sviluppo e Benessere Val Belice di cui fanno parte aziende ed enti del territorio con capofila l’azienda agricola Solbelice. L’ATS si pone come finalità l’educazione ambientale ed alimentare e la promozione di attività d’integrazione sociale. Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri che ha creduto tantissimo in questa iniziativa. A seguire quattro saranno gli esperti chiamati a relazionare.

La biologa Vita Fabiola Martinico, esperta nella formazione, nutrizione, qualità, sicurezza alimentare e ambientale che tratterà il tema dei fattori ambientali, tutela della salute e corretta alimentazione. Il professore Salvatore Pisciotta docente dell’istituto agrario di Partinico che relazionerà sul ruolo della scuola per accrescere l’informazione ambientale. L’ispettore ambientale Patrik Basile che affronterà il tema delle amministrazioni locali e il volontariato a difesa dell’ambiente. Giacomo Dugo, professore Emerito di Chimica degli Alimenti all’Università degli Studi di Messina, coordinerà il convegno e tratterà delle tradizioni enogastronomiche a difesa di una corretta educazione alimentare. Durante tutta la giornata del 24 maggio nella piazza antistante il Comune di Santa Ninfa sarà installato a cura dell’associazione temporanea di scopo un gazebo per la promozione dei prodotti tipici delle attività svolta dai componenti dell’ATS e anche di aziende del territorio valle del Belice.

Il convegno si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione del territorio del Valle del Belice alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione della produzione locali. Un evento di alto profilo che può offrire un’occasione di approfondimento di tematiche e spunti per creare opportunità di valorizzazione e tutela dei prodotti locali, e nel contempo promuovere lo sviluppo economico e sociale del mondo agricolo che è il motore della crescita del nostro territorio.