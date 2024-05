All’ospedale di Trapani arriva un cardiologo… argentino

Da mesi l’Asp di Trapani ha avviato l’assunzione di medici ricorrendo ad altri stati esteri. Così arriva il contratto del nuovo cardiologo in forza alla già presente equipe medica dell’UOC di Cardiologia, dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” che dal 1° giugno entrerà in servizio con contratto a tempo determinato. Si tratta dell’argentino Carlos Gustavo Durand, 54 anni, proveniente dall’Ospedale pubblico materno infantile di Salta, nel suo Paese.

L’assunzione di Durand, che ha firmato il contratto alla presenza del commissario Asp Ferdinando Croce, rientra in un più ampio programma di potenziamento dell’organico del personale sanitario aziendale in risposta al problema della carenza di medici, avviato dalla Direzione generale dell’Asp di Trapani per garantire qualità e sicurezza delle cure.