Sport, musica e cultura a Marsala il 2 giugno nella “Giornata al Parco”

Una grande festa che si svolgerà tra Musica, Sport, Libri e Arte, e Prevenzione e Salute, organizzata per la prima volta nella città di Marsala domenica 2 giugno – con orario no-stop, dalle ore 10 fino al tramonto – e specificatamente all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala.

E’ tutto pronto per la “𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗔𝗧𝗔 𝗔𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗖𝗢”, un grande evento nell’ambito del quale verrà celebrata anche la 𝑮𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒕𝒂 𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒐 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza della Delegazione provinciale del C.O.N.I. guidata dalla professoressa Elena Avellone, e che si avvale del patrocinio del Comitato italiano paralimpico – Regione Sicilia, presieduto da Salvatore Mussoni.

L’organizzazione di Batticuore Batti Onlus

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Batticuore Batti Onlus ETS, presieduta dal dottor Gaspare Rubino, su idea di Filippo Peralta della Peralta Production Srls, e direttamente promossa dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Marsala, dell’Asp di Trapani, della Delegazione CONI di Trapani e di tante associazioni del terzo settore, sportive e musicali. Numerose le attività in programma, tra prevenzione e salute, musica, sport, libri e arte, che si prefiggono di coinvolgere in questo modo tutta la popolazione marsalese, e non solo; le famiglie con bambini, i giovani, i lettori e chiunque volesse trascorrere una domenica all’insegna del relax, della condivisione tra i valori dello sport e della buona musica. “Siamo felici di proporre alla cittadinanza, e a quanti vorranno intervenire, speriamo anche da più parti della provincia – dice il dottor Gaspare Rubino – un’iniziativa che coinvolge tante discipline e tanti momenti dedicati al benessere, alla prevenzione, e alla riscoperta di luoghi di grande interesse culturale. Il Parco sarà la casa di tutti noi per un 2 giugno all’insegna dello stare insieme. Ringraziamo l’Assessorato regionale per aver valutato favorevolmente la nostra idea e accolto il nostro progetto”.“Ancora una volta il nostro Parco apre le porte alla città e in questa giornata importante dal punto di vista istituzionale, che coincide con la Festa della Repubblica, si propone come luogo di ritrovo per offrire momenti di conoscenza legati alla cultura in generale, e di svago legati allo sport – dice la Direttrice del Parco, Anna Occhipinti -. Aspettiamo chiunque vorrà vivere questo 2 giugno valorizzando la città e le sue eccellenze”.

La presentazione dell’evento

La manifestazione sarà presentata da Ninny Bornice, che condurrà le diverse attività che si svolgeranno dal palcoscenico installato sulla Plateia Aleia. L’intero evento sarà illustrato nei dettagli giovedì 30 maggio, alle ore 11, al Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, nel corso di una conferenza stampa.