Al ‘Gaetano Scirea’ Club di Marsala il libro “Juventus – Un’ossessione italiana”

Lo Juventus Official Fan Club “Gaetano Scirea” di Marsala, il prossimo venerdì 24 maggio alle ore 18 ospiterà, presso la propria sede sociale di Via San Giovanni Bosco 40, tre noti commentatori – critici sportivi, noti ai tifosi per essere spesso presenti nei programmi calcistici delle emittenti nazionali. Si tratta di Massimo Zampini, Luca Momblano e Francesca Mascolo.

L’incontro avrà come titolo: “Juventus – Un’ossessione italiana”, traendo spunto dell’ultimo lavoro letterario proprio di Massimo Zampini. “Sarà un bel momento di confronto con i tifosi. Tutti potranno esporre le proprie idee confrontandosi direttamente con chi, quotidianamente, parla e vive di Juventus” sottolinea il Presidente del Club Nino Ienna. “Per noi questo è il decimo anno di attività ed avere la possibilità di avere ospiti di questo calibro ci rende felici. Soprattutto perché riuscire a mettere a diretto contatto con i tifosi con personaggi di questo livello non è semplice. Eppure stiamo per regalare un pomeriggio diverso ai bianconeri di Marsala e dintorni”. L’evento, oltre che a tutti i soci, è aperto al pubblico ed ha ingresso gratuito.