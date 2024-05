NIAF e Italpress siglano una partnership triennale

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (NIAF) e Italpress, una delle principali agenzie di stampa multimediali italiane, hanno siglato una partnership triennale per promuovere le attività transnazionali della National Italian American Foundation di interesse per i lettori italiani.

Nell’ambito dell’accordo, NIAF e Italpress lanciano il NIAF Italpress Internship in Journalism, offrendo a tre studenti italoamericani o neolaureati la possibilità di completare uno stage di tre mesi presso le sedi Italpress di Palermo, Roma o Milano.

“Siamo entusiasti di unire le forze con una testata giornalistica così prestigiosa come Italpress”, ha affermato il presidente della NIAF Robert Allegrini. “Questa collaborazione amplificherà la voce della NIAF, aprendo nuove opportunità per i giovani italoamericani che intraprendono una carriera nei media e nella comunicazione”, ha aggiunto.

Le domande di partecipazione a NIAF Italpress Internship potranno essere presentate fino al 15 giugno 2024. Ogni stagista selezionato riceverà da NIAF un rimborso di 5 mila euro per coprire le spese di viaggio e alloggio in Italia, e per 36 ore settimanali svolgerà uno stage di tre mesi presso una delle redazioni dell’Italpress.

“Italpress è onorata di collaborare con NIAF e di contribuire a coltivare aspiranti giornalisti italoamericani – ha affermato Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell’agenzia di stampa – Abbiamo piena fiducia che questi stagisti possano dare un contributo alle nostre redazioni”.

Tra i requisiti richiesti, almeno un antenato immigrato dall’Italia, essere junior o senior al college o essere all’ultimo anno di università, parlare, scrivere e comprendere l’italiano.

I finalisti saranno sottoposti a colloqui virtuali in italiano con lo staff Italpress prima delle selezioni finali, che si terranno il 1° luglio 2024.

Oltre a gestire il programma di stage, NIAF ha accettato di presentare Italpress in primo piano nei suoi eventi di alto profilo a Washington DC, incluso il Gala annuale di ottobre, la presenza sul sito web, pubblicazioni. Italpress curerà la copertura stampa dei principali eventi e attività della NIAF nel prossimo triennio.

La seconda, terza e quarta edizione degli Italpress Awards si svolgerà durante i weekend di Gala del 49°, 50° e 51° Anniversario della NIAF, sempre a Washington.

La collaborazione si inquadra nella mission di entrambe le realtà, che punta a rafforzare, tra l’altro, le relazioni tra Stati Uniti e Italia nel mondo degli affari, della cultura, dei media. Ulteriori dettagli sul programma di stage NIAF Italpress sono disponibili su www.niaf.org (ITALPRESS).