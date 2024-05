Boston-Indiana e Dallas-Minnesota finali Conference Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Definite le due finali di Conference dei play-off Nba. A Est, a sfidare i Boston Celtics sarà Indiana: in gara-7 di semifinale, i Pacers si sono imposti per 130-109 sui New York Knicks chiudendo così la serie di semifinale sul 4-3. Per il quintetto della ‘Big Applè, 39 punti di DiVincenzo, top-scorer dell’incontro, e 26 di Burks (stesso bottino, tra i padroni di casa, per Haliburton). Medesimo epilogo a Ovest, dove i Dallas Mavericks troveranno nell’atto conclusivo Minnesota: i Timberwolves hanno infatti eliminato in gara-7 i campioni uscenti dei Denver Nuggets, battuti sul loro parquet per 98-90. Minnesota rimonta da -20 e si impone nonostante i 69 punti complessivi della coppia Murray-Jokic, che però non ha evitato il ko della franchigia del Colorado.

