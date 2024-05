Omofobia, Meloni “Italia sempre in prima linea contro discriminazioni”

ROMA (ITALPRESS) – “La tutela e la difesa della dignità di ogni persona è sancita dalla nostra Costituzione. E’ una priorità per tutte le Istituzioni, ad ogni livello, combattere ogni forma di discriminazione, violenza e intolleranza e investire sulla prevenzione e sul supporto alle vittime”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Transfobia e la Bifobia.“E’ nostro compito, inoltre, tenere alta l’attenzione della comunità internazionale sulle persecuzioni e sugli abusi che in molte Nazioni del mondo, come ricordato anche oggi dal Presidente della Repubblica, vengono ancora perpetrati in base all’orientamento sessuale – aggiunge -. Discriminazioni e violenze inaccettabili, che ledono la dignità delle persone e sulle quali i riflettori non devono mai spegnersi. Anche su questo fronte, il Governo è, e sarà, sempre in prima linea”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).