Al V Circolo di Marsala presentato “Mediterraneamente”, concorso con lo Zecchino d’Oro

Si è tenuta presso il V Circolo Didattico di Strasatti, la presentazione di Mediterraneamente. Presenti la dirigente scolastica Vita D’Amico, il sindaco di Marsala Massimo Grillo e diversi collaboratori che sono intervneuti per illustrare il progetto. Come dice la D’Amico “… l’evento “Lo Zecchino d’oro di Marsala” è solo la tappa conclusiva di un progetto, finanziato dalla SIAE nell’ambito del programma “Per chi crea”, di promozione del libro e della lettura; attraverso le pagine di un libro digitale, i bambini del 5° Circolo affideranno al mare le loro cartoline di dialogo e pace”.

Il progetto vede in partnership la biblioteca sociale Otium, La libreria Mondadori, il laboratorio creativo “Il Circoletto” e la casa editrice Il Glifo. Il viaggio nel Mediterraneo sarà anticipato così da un viaggio attraverso i libri, con la partecipazione di autori come Francesca Parmigiani, Jaroslaw Mikolajewski, Gabriele Cracolici, Nadia Terranova, Sergio Olivotti, Matilde Sciarrino. La prima edizione si terrà il 20 maggio alle ore 18 presso il Teatro Impero di Marsala, rassegna canora per bambini con le canzoni dello Zecchino d’Oro. Ben 45 bambini del V Circolo, cui si aggiungeranno 11 studenti degli Istituti comprensivi della città diretti dalla maestra di musica Rosanna Angileri coadiuvata dalla maestra Simona Giacalone, interpreteranno 10 canzoni, ciascuna legata a un Paese dell’area mediterranea e introdotta da una videocartolina realizzata dalle diverse classi.