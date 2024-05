La Polizia Municipale di Marsala sequestra discarica di rifiuti a cielo aperto. VIDEO

Due discariche sequestrate e altrettanti veicoli sottoposti a fermo amministrativo perchè utilizzati per abbandonare rifiuti. È quanto è stato portato a termine dalla Polizia Municipale di Marsala durante l’ennesimo controllo nel territorio sul fronte del decoro urbano e rispetto ambientale. Le discariche sono state sequestrate in contrada Fontana di Leo, mentre i veicoli – e i conducenti – sono stati colti in flagranza dalle telecamere di videosorveglianza. Queste, inoltre, hanno pure registrato un increscioso episodio incendiario in contrada San Silvestro. Qui, una discarica abusiva è stata data alle fiamme da una persona che, giunta in bicicletta, ha appiccato il fuoco. Accertamenti sono in corso per risalire al responsabile.

