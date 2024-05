MpA: “Marsala non ha spiagge libere accessibili ai disabili”

L’MpA torna a sollecitare l’Amministrazione comunale di Marsala riguardo all’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche per la fruizione del mare – nelle porzioni di spiaggia libere – a persone con diverse abilità motorie. Una priorità che dovrebbe essere più che garantita, ma purtroppo oggi sono ancora presenti difficoltà per i diversamente abili che rendono le spiagge inaccessibili: passerelle, anche danneggiate, che non arrivano fin alla battigia, non sono presenti sedie job che permettono loro di scendere al mare, non vi sono aree apposite che gli concedano i giusti servizi. “Attendiamo risposta da parte dell’amministrazione circa le intenzioni rispetto alla risoluzione di tali situazioni sfavorevoli ai danni delle categorie più deboli”, afferma la responsabile del partito provinciale per i servizi sociali, Rossella De Vita.