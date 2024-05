Al Green Valley Pop Fest di Trapani con Ernia e Tony Effe anche Sophie and the Giants

Torna per la sua terza edizione GREEN VALLEY POP FEST, l’evento che promuove la cultura dell’ambiente attraverso il linguaggio della musica, che quest’anno si terrà a Trapani per un’unica e speciale data domenica 4 agosto.

I primi artisti annunciati sono il progetto musicale internazionale SOPHIE AND THE GIANTS, celebre per le sue hit mondiali “Hypnotized”, nata in collaborazione con il famoso dj e producer tedesco Purple Disco Machine e certificata 5 volte Disco di Platino, “In the Dark”, “DNA” e in uscita venerdì 17 maggio con il nuovo brano “Shut up and Dance”. Saliranno sul palco anche l’artista multiplatino milanese ERNIA, tra i più conosciuti e apprezzati della scena rap italiana grazie agli album di successo “Gemelli” e “Io non ho paura”, e il rapper romano multiplatino TONY EFFE, membro della Dark Polo Gang e uscito lo scorso 15 marzo con il suo nuovo album “Icon”. Nelle prossime settimane verranno annunciati tanti altri artisti che andranno a comporre la line up della nuova edizione.

GREEN VALLEY POP FEST arriva per la sua terza edizione per la prima volta a Trapani e si terrà nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, che il 4 agosto si trasformerà nella Green Arena pronta per ospitare la musica e l’allegria del Festival. L’Arena comprenderà un palco principale per le esibizioni degli artisti, un’area food, un’area beverage realizzata in collaborazione con Red Bull, tre aree per il pubblico: il Parterre per tutti, il Pit gold per chi vorrà stare molto più vicino al palco, il TicketSms vip stage per godersi lo spettacolo da una posizione rialzata ed esclusiva ed il Backstage Privé.