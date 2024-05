Giornata Nazionale del Sollievo, convegno e mostra della Samot Onlus a Marsala

L’associazione no profit Samot Onlus che dal 2013 opera anche nella provincia di Trapani con un programma di assistenza domiciliare ai malati affetti da patologie oncologiche e/o cronico-degenerative in fase avanzata e terminale, in concomitanza della XXIII Giornata Nazionale del Sollievo di domenica 25 maggio, promuoverà un’iniziativa di coinvolgimento dell’opinione pubblica sul tema del trattamento del dolore e della sofferenza nelle fasi di fine vita.

Tale iniziativa consisterà in una giornata di sensibilizzazione presso le storiche Cantine Pellegrino con il convegno dalle ore 8.30 alle 14 dal tema “La comunicazione come strumento di cura” grazie a formatori esperti, rivolto a tutte le professioni sanitarie; verrà allestita contemporaneamente la mostra fotografica “Il prendersi cura e il sollievo” e ci sarà pure una postazione con materiale informativo. L’evento è gratuito e accreditato. I soggetti delle fotografie sono alcuni dei pazienti e rispettivi familiari o operatori che sono assistiti dalla SAMOT per testimoniare che ogni paziente, in quanto persona, deve essere rispettato, accettato e accolto nella sua unicità e irrepetibilità soprattutto in questa parte della propria vita piena di sofferenza e fragilità. Le fotografie sono state scattate dalla fotografa Giovanna Vacirca. L’evento gode dei patrocini gratuiti di: ASP Trapani, Comune di Marsala, Federazione Cure Palliative Onlus, Società Italiana di Cure Palliative, Ordine dei Medici della provincia di Trapani.

Per maggiori informazioni potete contattare il referente del convegno Vincenzo Acquaviva tramite mail: v.acquaviva@samotonlus.it o segreteria.tp@samotonlus.it.