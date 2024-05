Campionato Regionale, 37 medaglie per i Diavoli Rossi di Marsala

Dopo un brillante Campionato Regionale federale conclusosi con decine e decine di campionesse regionali, per la Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala è stato il momento delle gare promozionali del circuito CSAIN, in cui gli allenatori hanno schierato in campo 80 ginnaste e ginnasti a partire dai 4 anni. Le piccole ginnaste marsalesi preparate su tre attrezzi (corpo libero, trave e minitrampolino) dai tecnici Martina Maggio, Greta Marino e Anna Sammartano hanno conquistato tre podi con il primo di Ginevra Casano, il secondo di Asia Maugeri e il terzo di Marta Di Stefano, seguite da Arianna Gimondo che con il suo quinto posto vince il premio di ginnasta più giovane in gara.

Il secondo posto per la categoria Promesse lo conquista Emma Gusmano e Mariele D’Asaro sale sul terzo gradino del podio nella categoria Allieve. Sempre nel livello Supergym anche gli atleti della Polisportiva hanno ben figurato: nella categoria esordienti si piazza al terzo posto Andrea Peloso, al secondo posto Nicolò Alagna e al primo posto Antonino Lombardo. Nella categoria Allievi 2 sale sul gradino più alto del podio Riccardo Zizzo, come il suo compagno di squadra Davide Aloisi nella categoria Junior. Nel Campionato di serie D la medaglia d’oro è andata a Clara Morsello, quella d’argento ad Angelica Bonomo e quella di bronzo ad Adele Struppa. Nel livello D, categoria Allievi 2 si piazzano al secondo posto Domenico Sclafani e al primo posto Andrea Fazio. Nel livello più alto della competizione, la Seria A conquista il primo posto Francesco Giappone. Nel livello C2, podio per la categoria Allieve: seconda Vittoria Mineo e terza Sara Crinelli.

Nella categoria Ragazze, invece, conquista una medaglia d’argento Karola Sparla, nella categoria Junior vince l’oro Sara Laudicina e nella categoria Senior si aggiudicano l’oro Giorgia Sammartano e l’argento Alice Aguglitta. Podio interamente dei Diavoli Rossi quello del livello C1, dove per la categoria allieve si sono piazzate al primo posto Giada Magro, al secondo Giada Pipitone e al terzo Marialaura Lo Presti. Altri due prestigiosi risultati sono arrivati nella categoria Ragazze dove le ginnaste marsalesi Sara Oddo e Arianna Giacalone hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto in classifica. Nel Livello B Allieve vince l’oro Giorgia Di Miceli; primo, secondo e terzo posto nella categoria ragazze per Rossella Santoro, Miriam Di Girolamo e Federica D’Urso; primi due gradini del podio nella categoria Junior per Martina Marchetti ed Angela Pace; podio azzurro nella categoria Senior dove sale sul gradino più alto Giorgia Giorlando, al secondo si piazza Giada Maltese e al terzo Chiara Amodeo. Nei livelli elevati A e Super A, la junior Martina Amodeo conquista l’oro mentre le senior Maria Barraco e Miriam Venezia conquistano il primo ed il secondo posto.