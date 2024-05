Prende il via la XXVI edizione del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Alcamo

L’Associazione “Amici della Musica” di Alcamo ha indetto, con il patrocinio del Comune, la XXVI edizione del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Alcamo” che si svolgerà ad Alcamo dal 16 al 19maggio 2024; al Concorso possono partecipare cantanti lirici di qualunque nazionalità, nati tra il 1° gennaio 1989 e il 1° maggio 2006. Quest’anno sono 46 gli artisti che parteciperanno, provenienti da 16 nazioni diverse: Argentina, Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cile, Cina, Corea del Sud, Giappone, Italia, Macedonia, Messico, Moldavia, Russia, Taiwan, Ucraina e Ungheria.

La giuria artistica internazionale è presieduta dal M° Vincenzo De Vivo coadiuvato dal soprano Paoletta Marrocu (Italia) e dal maestro preparatore Richard Barker (Gran Bretagna). La commissione della Critica, presieduta dal M°Claudio Montesano (docente di pianoforte al Conservatorio di Caltanissetta), assegnerà il Premio Speciale della Critica di € 1.000,00. Ai vincitori saranno assegnati premi in denaro, secondo la classificazione, oltre a Premi Speciali, concerti premio, audizioni e borse di studio offerte dai Club Services di Alcamo. Inoltre, i vincitori del Concorso saranno invitati a partecipare ad un’audizione riservata per entrare a far parte dell’agenzia per cantanti lirici Salvadei Opera&Concert di Marco Gasparrini – Macerata.

Per i vincitori è obbligatorio partecipare al Concerto di Gala che si terrà domenica 19 maggio alle ore 18.00 al Teatro Cielo d’Alcamo; durante la serata verranno conferiti i Premi Internazionale per la Cultura “Vissi d’Arte – Città di Alcamo” alla Presidente del Tribunale di Napoli dott.ssa Elisabetta Garzo e all’artista Marck Art. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.