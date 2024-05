Marsala: incidente all’incrocio di via Sibilla, tre ferite

Un serio incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, provocando diversi feriti. Un pullman di linea (n. 3), proveniente da via Sibilla si è scontrato all’incrocio con la via Diaz con una vettura, una Fiat 500, con a bordo tre ragazze di circa 20 anni che si immettevano proprio dalla via Diaz lato mare. La vettura, per l’urto, è andata a sbattere contro una Y 10 che proveniva dal lato opposto della via Diaz. Le ragazze sono state soccorse e medicate dal 118 accorso sul posto e le auto hanno subito molti danni. Il traffico è rimasto bloccato per un bel po’.