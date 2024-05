Il libro dello scrittore marsalese Francesco Vinci si presenta nel Maggio dei Libri di Scordia

Nell’ambito de Il Maggio dei Libri, sarà presentato a Scordia (CT) il libro dell’autore marsalese Francesco Vinci, Lo sciopero delle mezze stagioni, edito da Publinews e Navarra Editore. L’evento, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Scordia, si svolgerà il prossimo giovedì 16 maggio, alle ore 18, presso la Biblioteca Comunale “Giuseppe Barchitta”.

Gli scritti contenuti ne Lo sciopero delle mezze stagioni provengono da una fortunata rubrica giornalistica, hanno un taglio letterario e un timbro ironico che ricordano gli anni d’oro del corsivo, hanno il sapore della cronaca che si trasforma in racconto. Leggendoli, non si può non pensare ai corsivi di Giorgio Manganelli, peraltro citatissimo nel libro, o alla Bustina di Minerva di Umberto Eco, rubrica culturale e ironica pubblicata per un lungo periodo (dal 1985 al 2016) sul settimanale “L’espresso”.

Come si legge nella seconda di copertina del libro, “Che si parli di libri e di poesia, di riti collettivi e feste comandate, del sushi e dell’arte di sopravvivere alle pandemie, o si commenti in modo dissacrante il tema ‘divisivo’ del giorno, facendo ricorso all’esorcismo dell’intelligenza e dell'(auto)ironia, in queste pagine spesso esilaranti, l’autore attraversa con sguardo divertito ma sempre partecipe la sua parte di stupidario contemporaneo”. Sarà presente all’incontro l’Assessore alla Cultura, Gabriele La Magna, che porterà i saluti dell’amministrazione. Converserà con l’autore la giornalista Elisa Giacalone. L’evento, realizzato con la collaborazione del Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale “G. Barchitta” e del Responsabile dei Servizi Bibliotecari, Rocco Sapuppo, è aperto a tutti gli appassionati di letteratura che avranno l’opportunità di incontrare l’autore, porgergli domande e condividere le proprie impressioni.