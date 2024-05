L’Handball Erice perde gara 2 con Pontinia: ora la serie è in parità

Servirà gara 3 fra Erice e Pontinia per decidere la finalista Scudetto. Pontinia, infatti, ha espugnato il PalaCardella con il risultato finale di 26 a 28. Una gara quasi sempre condotta dalla formazione ospite, perfetta nella fase offensiva del gioco. Erice, nonostante le difficoltà, non ha mai mollato e tenuto in vita il match fino alle ultime battute di gioco. Con questa sconfitta di Erice, Pontinia pareggia la serie 1 a 1. Martedì alle 18, al PalaCardella, la decisiva gara 3.

PRIMO TEMPO: Ritmo di gioco elevato, con il Pontinia che conquista il primo quadruplo vantaggio sul 5 a 9 (16’), costringendo Gonzalez al time-out. Manoljovic e Ekoh provano a sfruttare le proprie occasioni, con Erice che riaccorcia sull’8 a 11 (24’). Pontinia riesce comunque a gestire il proprio vantaggio e chiude il primo tempo avanti sul 11 a 15.

SECONDO TEMPO: Erice prova a difendere individualmente su Ateba, ma Pontinia gestisce sul 15 a 20 (40’). Ateba e Gomez continuano a fare male alla difesa di Erice, con il time-out di Gonzalez sul 18 a 24 (45’). Erice prova a ricucire con Ekoh, Manojlovic e Losio, ma Pontinia respinge il colpo sul 23 a 27 (53’). Nel finale, quando tutto sembrava già deciso, Erice non molla, ma poi perde ugualmente con il risultato finale di 26 a 28.

IL TABELLINO

Ac Life Style Erice vs Cassa Rurale Pontinia 26-28

Parziali: (11-15; 26-28)

Ac Life Style Erice: Masson (p), Bernabei, Notarianni, Coppola, Tarbuch 3, Losio 1, Basolu, Cozzi, Pugliara 1, Gorbatsjova, Manojlovic 8, Benincasa, Iacovello (p), Nkou 3, Ekoh 10, Ramazzotti (p).

Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Cassa Rurale Pontinia: Sitzia (p), Podda 1, Saraca, Lo Biundo, Lucarini 4, Colloredo 2, Mkadem (p), Peppe, Stettler 1, Apuzzo, D’Ambrosio, Stefanelli 1, Ateba 12, Gomez 7, Crosta.

Allenatore: Antonj Laera.

Arbitri: Marcello Carrino e Stefano Pellegrino.