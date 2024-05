Vannacci e i rossi che “non sono normali”, replica ironicamente Malato: “Grazie, ci fa sentire speciali”

«Grazie Generale Vannacci, lei a noi rossi ci ha resi, ancora una volta, speciali». Lo dice Enrico Malato, rosso naturale e fondatore del festival “Red Head Sicily”, l’unico festival del sud Italia dedicato alle persone coi capelli rossi giunto alla sesta edizione. Una special edition del festival è in programma il 18 e 19 maggio a Mascali (Catania), col patrocinio dell’Ars.

Malato replica così alle parole del Generale che, secondo quando riportato da “Il Fatto Quotidiano”, ospite da Nicola Porro in tv a “Quarta Repubblica” ha detto: «le persone con i capelli rossi non sono normali». Enrico Malato, catanese, è uno dei tre fondatori del festival per i rossi naturali: «Ringrazio il Generale Vannacci che implicitamente ha enfatizzato la bellezza dell’essere “non-normale”, sia in termini statistici (= media), rappresentando i capelli rossi solo lo 0,58% della popolazione italiana, sia per il mero significato in vocabolario. La Garzanti definisce infatti una “persona normale” come chi si comporta come la maggioranza, “che non è stravagante, mentre la Treccani come colui “che segue la norma, è ordinario e regolare”». Malato sarà il week-end 18 e 19 maggio a Mascali insieme ad altri rossi naturali per festeggiare l’orgoglio dei rossi: «A dire la verità non mi sono mai voluto associare alla massa, non ho mai amato lo stereotipo, sono sempre voluto essere speciale a modo mio, distinguermi dagli altri, fare la differenza, esaltare la mia peculiarità, non essere né ordinario né regolare». In programma sabato 18 a Mascali momenti d’aggregazione per i rossi sia in piazza che in un lido della zona Fondachello. Domenica 19 escursione guidata sull’Etna.