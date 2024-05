Il Ministro Lollobrigida: “Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito il Sud”

È polemica per le frasi pronunciate dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida – cognato della premier Meloni, peraltro – durante il Question time di ieri alla Camera. Nell’interrogazione del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio, il ministro di FdI ha detto: “Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare. E per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene, ma che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante”. L’ennesima gaffe, quella di Lollobrigida, che ha scatenato le critiche dell’opposizione. “È un’ affermazione deplorevole e offensiva di cui un ministro della Repubblica si dovrebbe quanto meno vergognare“, ha detto il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

“Parole inaudite pronunciate da un Ministro della Repubblica, quello all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare nella fattispecie. Se questa è la ratio che il centrodestra utilizza per governare il nostro Paese farebbero bene a dimettersi e a rimettere il mandato agli elettori”. Il deputato regionale del PD, Dario Safina, commenta così l’ultima gaffe del ministro Lollobrigida andata in scena nel pomeriggio di ieri al Senato.