Meteo Sicilia, dopo la pioggia arriva subito il caldo: non si scende sotto i 20°

In queste prime ore di lunedì 20 maggio si registrano 18° a Palermo, Ragusa e Caltanissetta, 17° a Catania e Siracusa, 16° ad Enna, meno fredde Agrigento Messina con 21°, Trapani con 20. La nuova settimana inizia con un rinforzo dell’alta pressione sulla Sicilia che determina condizioni di bel tempo sull’intero territorio regionale, dopo la pioggia dei giorni scorsi.

Per oggi si prevede cielo su tutte le province e sugli arcipelaghi delle isole minori, 20 moderati di scirocco sul canale di Sicilia che risulterà, deboli orientali su Ionio e Tirreno calmi poco mossi. Clima caldo con temperature prossime o superiore ai 30° su agrigentino, Nisseno e Ragusano. Le novità più importanti arriveranno nei prossimi giorni: il termometro salirà nuovamente al Sud fino a 37-38 C, già lunedì in Sicilia, e il maltempo tornerà protagonista al Nord, anche sulle zone colpite dalle recenti alluvioni. Lunedì 20 maggio sono previste piogge intense su Sardegna, Toscana e gran parte del Nord: al settentrione i fenomeni più diffusi arriveranno dal pomeriggio-sera, infatti la giornata peggiore sarà martedì 21 maggio.