L’Assessorato al Servizio idrico, diretto da Ivan Gerardi, comunica che per l’improvviso cedimento della condotta idrica primaria all’altezza di contrada Pastorella è stata interrotta l’erogazione dell’acqua. Le maggiori criticità si prevedono per la zona nord. Tecnici e operai sono già al lavoro per ovviare all’increscioso inconveniente che causerà un black out idrico di 48 o 60 ore. Dopo lo scavo e la riparazione, occorrerà prima di immettere nuovamente l’acqua nella condotta che le resine di saldatura asciughino.

Sempre il servizio idrico per fronteggiare le esigenze primarie di strutture sanitarie e/o assistenziali o di cittadini ha predisposto un Servizio di approvvigionamento a mezzo autobotti.