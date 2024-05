A Trapani al via un’azione di risparmio dell’acqua: le piante si innaffiano la sera

Il Comune di Trapani ha emanato una ordinanza attraverso la quale impone ai cittadini un uso parsimonioso dell’acqua. Tra le regole imposte, pena una sanzione economica da 25 a 500 euro, c’è quella di innaffiare le piante del balcone o del giardino durante il giorno. Sarà possibile farlo soltanto dalle 23 alle 5 in quanto in questa fascia oraria l’acqua evaporerà più lentamente, consentendo così un risparmio quantificato da 5 mila a 10 mila litri all’anno.

E’ vietato utilizzare l’acqua potabile per il lavaggio delle auto e, in ogni caso, si dovrà utilizzare il secchio anziché il getto continuo. Intervenendo in questa modalità si potranno risparmiare fino a 500 litri. Vietato altresì alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine private, se non sono dotate di dispositivi per il riciclo e, ancora, l’acqua potabile non può essere utilizzata per il riempimento di vasche d’accumulo non strettamente legate ai fini produttivi, a meno che non si abbia un pozzo privato adibito all’esercizio delle stesse attività.