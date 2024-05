Due anni senza Michele Alagna, storico pasticcere marsalese

Oggi sono due anni che ‘zio’ Michele Alagna ha lasciato gli affetti cari e la pasticceria che ha fondato nel 1969 e che continua a deliziare marsalesi e non. Oggi i figli Vito, Tony e Giusy, i nipoti e la famiglia tutta, vogliono ricordare Michele con immutato amore, venuto a mancare il 9 maggio del 2022 a 82 anni, uomo buono definito da chi lo conosceva “il più dolce pasticciere di Marsala”, inventore dei dolci mignon ormai diffusissimi.

Michele Alagna, rimasto vedovo ormai da diversi anni, aveva avviato la pasticceria nel 1969 in via Molini n. 9, divenendo una eccellenza nel settore sul territorio. Prima, a soli 7 anni, iniziò ad apprendere l’arte pasticcera da Pecorella, Mongiovì e poi da Spadafora. Poi l’attività si trasferì in Piazza Marconi e poi a Largo Sansone. Un’attività di famiglia continuata poi dai figli Vito e Tony, il primo con un ristorante e lounge bar aperto qualche anno fa in via Garibaldi di fronte al Comune, il secondo proseguendo nel laboratorio e nel bar di via Sardegna, in zona Porticella.

La prima foto vede Michele Alagna agli inizi della sua carriera.