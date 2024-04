Al via la Festa del Pane e della Pasta-Spring edition. Foggia: “Apriremo l’estate mazarese”

Si terrà a Mazara del Vallo, da sabato 27 a martedì 30 aprile la Spring Edition della Festa del Pane e della Pasta, un appuntamento ricco di sapori, eventi, divertimento e impegno sociale, divenuto ormai irrinunciabile per i mazaresi e non solo. Un evento, come dice l’ideatore Francesco Foggia, che sposterà la periferia in centro. “Lo scorso anno – ci spiega proprio Foggia – questa festa ha aperto l’estate mazarese, quest’anno farà altrettanto. Organizzare un evento ad agosto sul lungomare è semplice, farlo ad aprile è difficilissimo. Ci aspettiamo molta più gente dello scorso anno. Questa città con eventi del genere può tornare alla ribalta”. Gli stand e l’area spettacoli saranno collocati nel centro storico cittadino, mentre la Cena dei Mille si svolgerà, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, presso il Lungomare Mazzini.

L’evento era stato messo a rischio da una querelle con l’amministrazione, poi superata: “Abbiamo dimostrato tutta la volontà di fare la manifestazione, non abbiamo mai illuso la gente. Abbiamo trovato la soluzione più consona, facendo riflettere anche la parte che aveva creato qualche problematica, che la Cena dei Mille andava fatta laddove era stata fatta lo scorso anno. E abbiamo portato gli stand nel centro della città, con gli spettacoli nell’incantevole piazza della Repubblica”. Sabato 27 aprile alle ore 18 a piazza Plebiscito, il taglio del nastro: “Dietro – continua Foggia – c’è un lavoro immane non solo da parte mia, ma anche dell’ingegnere Giacomo Marino, dell’architetto Giuseppe Leone, della prof.ssa Paola Barranca, dell’architetto Liliana Ingenito. Quest’evento è un gioco di squadra, coinvolge più di 300 persone, senza trascurare l’UNAC, loro sono i veri organizzatori, in collaborazione con la Pro Loco”. Il tema di quest’anno saranno le donne, con l’attenzione rivolte alle violenze di genere e alle vittime: “Nel corso della Cena dei Mille si festeggerà la donna nel significato di genere, rappresentativa della vita di famiglia, di comunità, città, per sottolineare la dignità di azione e di pensiero. Inoltre abbiamo coinvolto anche l’Associazione Marisa Leo (uccisa a Marsala dall’ex compagno nello scorso settembre, ndr), a cui noi faremo una donazione. Ci sarà un convegno il 29 aprile alle ore 16, a cui sarà presente anche Nathalie Caldonazzo che in serata sarà premiata con il premio internazionale Sulana d’Oro”.

La spring edition della Festa del Pane e della Pasta lo scorso anno ha dato tanta visibilità a Mazara e quest’anno persegue lo stesso obiettivo: “Un evento che dà lustro alla città, ci sono le strutture ricettive di Mazara quasi tutte sold-out. Abbiamo riempito b&b, hotel. Abbiamo creato indotto e portato economia. Questo deve fare anche la politica, bisogna puntare sugli eventi che portano turismo. In otto edizioni questo evento ha portato sempre lustro alla città, ne parlano anche gli organi di stampa nazionali e non. Per organizzare un evento del genere c’è un lavoro di sei mesi. Ancora oggi lavoriamo perché era stato perso del tempo. Grazie all’esperienza e alla passione – conclude Foggia – stiamo riuscendo a spostare le montagne”.