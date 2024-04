Scontro Forza Italia a Marsala, Papania (MpA) sostiene Scilla: “Siamo all’apposizione di Grillo”

Dopo il duro intervento di Toni Scilla, segretario provinciale di Forza Italia, che ha ribadito come il partito sia fuori dalla Giunta Grillo – nonostante una nuova assessora nominata dal sindaco di Marsala sia in quota FI – anche il senatore Nino Papania, sostiene la tesi di Scilla, a nome dell’MpA. Papania afferma: “Apprezziamo il duro intervento del segretario provinciale di Forza Italia Toni Scilla, rispetto

alla nuova giunta Grillo a Marsala. Riteniamo doveroso rimarcare anche che un partito non può essere utilizzato solo per mero opportunismo e che la rappresentanza dello stesso in capo ad alcuni soggetti debba sempre essere supportata dalla militanza, dall’impegno e dalla coerenza. MPA a Marsala resta, quindi, decisamente all’opposizione dell’Amministrazione Grillo insieme alle altre forze di centro destra e si augura che a breve anche Fratelli d’Italia possa finalmente mettere fine a questo imbarazzante malinteso politico”.

Proprio ieri al Consiglio comunale di Marsala, peraltro, la stessa consigliera Elia Martinico ha ribadito che Forza Italia è all’opposizione dell’Amministrazione Grillo, parere non condiviso fortemente con il Presidente Enzo Sturiano.