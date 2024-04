Trapani: Anna Garuccio aderisce al Pd

L’ex consigliera comunale e già candidata sindaco a Trapani Anna Garuccio ha formalmente ufficializzato la sua volontà di aderire al Partito Democratico.

L’annuncio stamattina, alla presenza del deputato regionale Dario Safina e della segretaria comunale del PD a Trapani, Astrid Di Pasquale che hanno accolto la new entry nel partito con un omaggio floreale.

“Per noi – ha dichiarato l’onorevole Dario Safina – è un importante risultato politico perché è frutto del lavoro che stiamo facendo sul territorio. L’ingresso di Anna nel Pd dimostra che tutte le discussioni che abbiamo avuto in passato erano frutto dell’amore per la città e non di dissidi di carattere personale. Sono certo che la sua esperienza potrà contribuire alla crescita della nostra comunità nella nostra città”.

“E’ con grande piacere che accogliamo Anna Garuccio nella nostra comunità – ha affermato Astrid Di Pasquale –. Il tema della mia mozione congressuale è: ‘Seminiamo bellezza’ e sono convinta che Anna saprà dare un ottimo contributo per rendere ancora più bella la nostra città”.

“Sono onorata di entrare a far parte della comunità democratica – ha concluso Anna Garuccio – e di intraprendere questo nuovo percorso accanto a persone di spessore come l’onorevole Safina che stimo, la segretaria Astrid e a tutta la comunità che al centro della vita politica mette sempre l’onestà. Sono lieta di contribuire alla crescita del partito e della città”.